Son dakika haber... PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Kuzucu vefat etti Son dakika haberine göre Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Kuzucu, hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Kuzucu, hayatını kaybetti.

Kanser hastalığından bir süredir tedavi gören PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Kuzucu, PAÜ Hastanesinde yaşamını yitirdi.

PAÜ Fizim Bölüm Başkanlığı, kurumun internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bölümümüzün değerli öğretim üyesi, Prof. Dr. Veysel Kuzucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bilim dünyasına kazandırdığı eserler, yetiştirdiği öğrenciler adını yaşatmaya devam edecektir. Fizik Bölümü olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nur içinde uyu, seni unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA