Son dakika haber! Patnos'ta kütüphaneler normalleşmeyle öğrencilere kapılarını açtı Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan İlçe Halk Kütüphanesi, normalleşme süreciyle kapılarını öğrencilere açtı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan İlçe Halk Kütüphanesi, normalleşme süreciyle kapılarını öğrencilere açtı. Kovid-19 nedeniyle 2,5 aydır kapalı olan ve yeniden hizmete açılan kütüphanede, öğrenciler sosyal mesafe kuralı gözetilerek görevlilerce ateşleri ölçülerek içeriye alınıyor. Kütüphane müdürü Recep İncekaya, kütüphanede hijyen tedbirlerinin alındığını ve öğrencilerin maske takarak ders çalıştıklarını söyledi. Kaynak: AA