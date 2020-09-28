DHA YURT BÜLTENİ-12

Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nden (KSÜ) Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tünel ve mağaraların 3 boyutlu haritalarını çıkararak, tuzaklanmış patlayıcıyı olup olmadığını tespit eden...

Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi 'nden (KSÜ) Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tünel ve mağaraların 3 boyutlu haritalarını çıkararak, tuzaklanmış patlayıcıyı olup olmadığını tespit eden robotla TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu. Sakarya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bakanımız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robota mini dronlardan oluşan savunma sistemi eklemek için çalışmalara başladık" dedi.

KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan'ın danışmanlığında, askeri operasyonlarda kullanılmak üzere 'Pratik 5000' ismini verdikleri robot geliştirdi. Paletleriyle karada, kanatlarıyla da havada hareket edebilen robotla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan Sakarya ve Kavan, 'savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 15 bin lira ödül alan Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan ile birlikte KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret etti.

TÜNELİN HARİTASINI ÇIKARIP, PATLAYICI TESPİTİ YAPIYORBirincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ikiliden Eray Sakarya, 'Pratik 5000' robotunu 1 yılda 5 bin lira harcayarak, geliştirdiklerini söyledi. Sakarya, "Arkadaşım Mehmet Akif Kavan ile birlikte askerlerin operasyon yaparken tehlikeli olabileceği tünel, mağara gibi mekanların 3 boyutlu olarak haritalandırılması için bir robot tasarımı geliştirdik. Bu tasarımın asıl taşıma sistemi paletler fakat paletlerle geçemeyeceği yer olduğunda kanatları 15 santimetreye kadar açılarak dron şeklinde engeli aştıktan sonra paletlerle tekrar yoluna devam ediyor. Robot üzerinde görüntü aktarımı yapabilen bir kamera sistemi mevcut. Bu kamera sistemi görüntüyü canlı olarak pilotun gözündeki gözlüğe aktarıyor ve ek kontrole gerek kalmadan pilot, başını çevirdiği her yöne robot üstündeki kamerayı çevirebiliyor. Ek olarak tünel içinde herhangi bir metan gazı olup olmadığını veya tuzaklanmış herhangi bir anti personel mayını olup olmadığını da tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

'BAKANIMIZ TALİMAT VERDİ, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'Robotun TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördüğünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın standı ziyaret ederek, robot hakkında bilgi aldığını belirten Sakarya, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'te çok yoğun ilgi vardı projemize. 'Savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde birinci olduğumuz için Sayın İçişleri Bakanı'mız da standımızı ziyaret etti ve ona da sunum yaptık. İçişleri Bakanı'mız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robotumuzun 3'üncü prototipini geliştirmeyi hedefliyoruz. Robot üzerinde bir savunma mekanizması bulunacak. Bu savunma mekanizması mini dronlardan destek alacak ve mini dronlar üzerlerindeki 3 milimetrelik mermiyle hedefi etkisiz hale getirecek. Bunu hayata geçirmek için arkadaşımla birlikte çalışmalara başladık" dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Eray Sakarya, Mehmet Akif Kavan ve Prof. Dr. Ahmet Alkan'ı başarılarından dolayı tebrik edip, Maraş işi oyma sandık hediye etti. Rektör Can, eğitimde uyguladıkları sürekli öğrenme, değişim ve gelişme politikasının yeni teori ile teknolojileri ortaya çıkardığını, tüm Türkiye'de olduğu gibi KSÜ'nün de yerli ve milli üretim doğrultusunda çalıştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Robottan detaySakarya (solda) Kavan (sağda) ve Alkan (ortada) birlikteBirincilik ödülüSakarya (sağda) ve Kavan'ın (solda) robotu tutmasıSakarya ile röp.Öğrencilerin rektör Can ile birlikteCan ile röp.Can'ın öğrencilere hediye vermesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Dereli'de jandarma eşliğinde yıkımlar sürüyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu sel felaketinde riskli binaların yıkımı sürüyor. Dereli ilçesinde yıkıma karşı çıkan ve saldırdıkları yıkım ekibini, "Bizden izinsiz yıkım yapamazsınız, devlet biziz' diyerek tehdit ettikleri iddiasıyla 9 kişinin tutuklanması sonrası yıkımlar, jandarmalar eşliğinde sürdürülüyor.

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker, 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor. Yıkılan binaların yerine 142 konut inşa edilecek. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek.

'DEVLET BİZİZ' DİYEREK SALDIRMIŞLARDereli ilçesinde, 19 Eylül'de, yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren 7 iş makinesi operatörüne saldırarak, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına altındı. C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A., N.G., G.G. ve E.A.; sorgularının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yıkım ekibine saldıranların iddiaya göre "Bizden izinsiz yıkım yapamazsınız. Devlet sizi bizim elimizden alsın da görelim, devlet biziz' tehditleri savurdukları öğrenildi.

JANDARMA EŞLİĞİNDE YIKIM SÜRÜYORDereli ilçesinde yıkım ekibine tehdit ederek saldıran 9 kişinin tutuklanmasının ardından yıkımlar jandarma kontrolünde sürdürülüyor. Ekipler hasarlı binaları iş makineleri ile yıkarak enkazlarını kaldırıyor. Ekipler, hasar alan Dereli Belediye binası ile yıkımı tamamlayacak. Yıkım ekibi görevlisi Hamit Taş, yıkımlarda sona geldiklerini belirterek "Bir haftalık işimiz kaldı. Hasarlı binaların yıkımını tamamlamak üzereyiz. Molozları kaldırdıktan sonra burada yıkımı tamamlamış olacağız" dedi.

'YENİ DERELİ PROJESİNİ ÇOK BEĞENDİK'Dereli esnaflarından Kemal Andıç, yıkım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, "Burada doğma büyümeyiz. Karşı taraf sel nedeniyle komple yıkıldı. Yeni Dereli'nin projelerini kağıt üzerinde gördük, çok beğendik. İnşallah yapılmış halini de göreceğiz. 1 ay içerisinde Dereli'de yıkım işlemleri tamamlandı. Şuanda son aşamalarındalar. Neredeyse 24 saat çalıştılar. Molozları, her şeyi temizlediler. Devletten çok memnunuzö dedi.Dereli esnaflarından İsmail Ak ise, sel mağdurlarından olduğunu belirterek, "Dükkanımızı biraz düzelttik. Yıkılan binaların çoğu da çürüktü. Devlet yıktı, yenisini yapacak. Köprüyü de yapacaklar. Devletimize güveniyoruz. Biz de milletçe sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Zaten önümüzde kış. Yaza inşallah bomba gibi gireceğiz. Yeni bir Dereli, yeni bir yüz. Şuan insanlar pek iç açıcı görmüyor ama yapıldı mı her şey güzel oluyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDereli'den asker görüntüleriYıkım detaylarıYıkım ekibi ile röp.Esnaflarla röp.Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM GİRESUN-DHA

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Avukat eşini öldüren doktor kocaya ağırlaştırılmış müebbet DİYARBAKIR'da, 19 Mayıs 2019'da boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45), yargılandığı davada, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Issı'ya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin ardından Islı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada, bugün karar duruşması yapıldı. Sanık Issı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Boylu'nun annesi Türkan Boylu, avukatları Cihan Aydın, Hatice Demir, Serdar Özer, Öykü Çakmak ve Sinan Tanrıkulu ile Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanık Issı'nın iddianamede geçen 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'HİÇBİR DOKTOR KENDİ KARİYERİNİ VE AİLESİNİN GELECEĞİNİ BİR ANLIK HİDDETLE YOK EDEMEZ'Sanık Issı, SEGBİS ile yaptığı savunmasında pişman olduğunu beyan ederek, şunları söyledi: "Bu olayı bilinçsiz şekilde fiziken yapmama rağmen pişmanım, bütün insanlıktan özür diliyorum. Hiçbir doktor kendi kariyerini ve ailesinin geleceğini bir anlık hiddetle yok edemez. Öncelikle hakkımda ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasının ve iyi hal indiriminin uygulanmasın talep ederim. Müzeyyen ile birlikte ölen ben ve çocuklarımın geleceğidir. Pişmanım. Üzgünüm."

Mahkeme heyeti, savcı, sanık Issı ile avukatı ve Boylu'nun avukatlarının beyanını aldıktan sonra Issı hakkında kararı açıkladı. Kararda, sanık Issı'ya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ