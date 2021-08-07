Son dakika haber! Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza
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Son dakika haber! Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza

Son dakika haber! Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangına neden olan şahsı tespit edip ceza kesti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangına neden olan şahsı tespit edip ceza kesti.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler yangına sebep olmuştu. Bir yandan ağaçlık alana yönelen yangın söndürülmeye çalışılırken, diğer yandan bir kişinin havai fişek atarak sorumsuzca davranması bu kadar da olmaz dedirtmişti. Görüntülerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Peker Mahallesi'nde havai fişeklerle yangına neden olan şahsı tespit etti. Sokak düğünü sırasında düğün sahibinin ihmalleri sonucunda çıktığı anlaşılan yangın nedeniyle düğün sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Belediyemize bağlı tüm mesire alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır. Kent genelinde havai fişek kullanımına izin verilmeyecektir. Ormanlık bölgelerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından 7-24 denetime alınmıştır" ifadelerine yer vermişti. - İZMİR

Son dakika haber! Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza
Son dakika haber! Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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