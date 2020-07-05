Son dakika haber... Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (6)
Son dakika güncel haberi... GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.
05.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:03
GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükselirken, şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınmaya devam ediliyor.
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Kaynak: DHA