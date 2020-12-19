Son dakika haberi: Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti
Bir son dakika haberine göre Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti Gaziantep'te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'te özel bir...
Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti
GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı
Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 kişinin öldüğü olayın hemen ardından çevre binaların güvenlik kameralarına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yansıdı.
Görüntülerde olayın hemen sonrasında yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede itfaiye araçlarının siren ve lambaları açık bir şekilde seyretmesi yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR