Son dakika haberi: Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti

Bir son dakika haberine göre Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti Gaziantep'te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'te özel bir...