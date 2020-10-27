Son dakika haber | Patlamanın ardından teröristi gören ve yerini güvenlik güçlerine bildiren Nermin Köse DHA'ya konuştu (Ek anons ve olay yeri...
27.10.2020 01:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:22
Son dakika haberlerine göre Patlamanın ardından teröristi gören ve yerini güvenlik güçlerine bildiren Nermin Köse DHA'ya konuştu (Ek anons ve olay yeri görüntüleriyle)
Patlamanın ardından teröristi gören ve yerini güvenlik güçlerine bildiren Nermin Köse DHA'ya konuştu (Ek anons ve olay yeri görüntüleriyle)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı