Son dakika haber | Patlamanın ardından teröristi gören ve yerini güvenlik güçlerine bildiren Nermin Köse DHA'ya konuştu (Ek anons ve olay yeri...

Son dakika haberlerine göre Patlamanın ardından teröristi gören ve yerini güvenlik güçlerine bildiren Nermin Köse DHA'ya konuştu (Ek anons ve olay yeri görüntüleriyle)