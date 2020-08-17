Son dakika haber! Patlamanın ardından Beyrut sokakları böyle görüntülendi Gelen son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yıkıcı etkisi, kentin sokaklarına yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yıkıcı etkisi, kentin sokaklarına yansıdı. Birçok binanın hasar gördüğü, terk edilmiş dairelerdeki hasarlar kameralara yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla son açıklanan verilere göre 179 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Patlama anında yayılan şok dalgası ve beraberindeki yıkım anbean kameralara yansımıştı. Söz konusu patlamanın yıkıcı etkisi, Beyrut'un sokaklarında da görüldü. Demirören Haber Ajansı ile paylaşılan görüntülerde, birçok binanın camlarının kırıldığı, yapılarda hasar olduğu görüldü. Öte yandan görüntülerde, sokaklardaki hasarlı araçlar ve yıkılan ağaçlar yer aldı.

Kaynak: DHA