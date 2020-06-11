Son dakika haber... Patlamadan yaralı kurtulan işçilerin yürek burkan hikayesi
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Son dakika haber... Patlamadan yaralı kurtulan işçilerin yürek burkan hikayesi

Son dakika haberleri... Van'ın Çatak ilçesinde işçi servisine düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulanların hikayesi yürek burktu.

Son dakika haber... Patlamadan yaralı kurtulan işçilerin yürek burkan hikayesi
11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:42

Van'ın Çatak ilçesinde işçi servisine düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulanların hikayesi yürek burktu. PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Cevdet Bağ, "Hepimiz ekmeğimiz için oradaydık. Bazı arkadaşlarımızın maddi durumu hiç iyi değil. Hepimizin 4-5'er çocuğu var. Çocuklarımız için orada çalışma yapıyorduk" dedi.

Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce 8 Haziran'da el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda araçta bulunan işçilerden Emrah Baran ve Murat Yağdıran şehit olurken, 8 işçi ise yaralanmıştı. Yaralananlar 6 kişi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Oktay Baran isimli yaralı çene kırığından dolayı Ankara'ya sevk edildi. Travma sonrası yoğun bakımda tedavi gören 4 çocuk babası Cevdet Bağ ise servise alındı. Hastanede yaralı olarak kalan son hasta olan Bağ, bugün şifayla taburcu olmayı bekliyor.

"Kurtulma şansımız zor dedik"

İHA muhabirine konuşan yaralılardan Cevdet Bağ, 15 yıldır kamyon şoförlüğü yaparak ailesini geçindirdiğini belirtti. Yol yapım çalışmasından akşam paydos saatinde Çatak merkeze gittikleri esnada bir patlamanın yaşandığını anlatan Bağ, "Çatak'ta bir otelde kalıyorduk. Yolda gelirken Şeytan Deresi mevkiinde bir patlama oldu. Patlamadan sonra kendimi hastanede buldum. O an hepimiz öldük, bittik, kurtulma şansımız zor dedik. Çok şükür hastane yönetimi çok iyi ilgilendi. Ufak hasarlarım var ama şu an şükür iyiyim" diye konuştu.

"Çocuklarımız için orada çalışma yapıyorduk"

Tek geçim kaynaklarının bu iş olduğunu ve çocukları için orada olduklarını dile getiren Bağ, "Şehit olan arkadaşlarımla 10 yıldır beraber çalışıyorduk. Onlarla kardeş gibiydik. Hepimiz ekmeğimiz için oradaydık. Bazı arkadaşlarımızın maddi durumu hiç iyi değildi. Hepimizin 4-5'er çocuğu var. Çocuklarımız için orada çalışma yapıyorduk" şeklinde konuştu.

"Bir hasta Ankara'ya sevk edildi"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise ciddi çene ve kol kırığı ile akciğerinde hasar olan Oktay Baran isimli yaralıyı Ankara'ya sevk edildiğini belirterek, "Çatak ilçemizde yaşanan patlama sonrası işçi taşıyan yolcu otobüsünde yaralanmalar meydana geldi. İki vatandaşımız ise olay yerinde vefat etmişti. 8 vatandaşta hastanemize getirildi. Hızlı bir şekilde hastalarımıza müdahale ettik. Bu hastalarımızdan 2 kişiyi yoğun bakıma yatırdık. 6 kişinin genel durumu iyi olduğu için servise yatırmıştık. Yoğun bakımda yatırılan hastalarımızın birinde ciddi bir çene kırığı, kol kırığı mevcuttu ve akciğerinde hasar vardı. En ağır yaralımız da bu hastamızdı. Çene cerrahisi için özellikli işler gerektiği için hastamız Ankara'ya sevk edildi" dedi.

"Servisteki diğer 6 hasta taburcu edildi"

Servisteki 6 hastayı daha önceden taburcu ederken şu an hastane servisinde yatan ve sağlık durumu iyiye giden Cevdet Bağ isimli yaralıyı da taburcu edeceklerini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yoğun bakımdaki hastamız da travma sonrası şok sendromundaydı. Şok halinde olduğu için konuşamıyordu. Hastamız da düzeldi ve servise aldık. Dolayısıyla yoğun bakımlı hastamız kalmadı. Servisteki diğer 6 hasta taburcu edildi. Şu an hastanemizde bir hastamız var. Onu da birazdan taburcu etmiş olacağız. Hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum ve umarım böyle olaylar bir daha yaşamayız." - VAN

Kaynak: İHA

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