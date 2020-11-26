Son dakika haber | Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haber | Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

26.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:14
Son dakika haber | Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'da, kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ERZURUM'da, kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Merkez Yakutiye ilçesinde, yolda patenle gezen genç, yanından geçen kamyonetin kasasına tutundu. Patenli gencin trafikte yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Gencin trafiği tehlikeye düşürdüğünü görenler, tepki gösterdi. 


Son dakika haber | Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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