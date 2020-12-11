Son dakika... Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak giden 3 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kendilerini görüntüleyen kişinin gençlere 'tehlikeli değil mi' sorusuna rağmen gençler, aldırış etmeyerek yolculuklarına devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile tutunan patenli 3 genç tehlikeye aldırış etmeyen yolculuk yaptı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir vatandaş ise 'tehlikeli değil mi' diye sorarken gençler, aldırış etmedi. Bir süre otomobile tutunarak devam eden gençler otomobilin yavaşlamasının ardından kaldırıma çıkarak yollarına devam etti.

3 gencin otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı