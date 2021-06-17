PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI
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PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI

PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de elleri şişen bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

OSMANİYE'de elleri şişen bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'ne giden bir kadın, elleri şiştiği için yüzüğünü parmağından çıkaramadığını belirterek yardım istedi. Görevliler, ismi açıklanmayan ev kadınının sol el parmağına sıkışan yüzüğü kesme makinesiyle kesti. Görevliler işlem sırasında oluşabilecek aşırı ısı nedeniyle pet şişe ile su döktü. Kısa sürede çıkarılan yüzük, sahibine teslim edildi.

PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI
PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI
PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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