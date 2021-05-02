Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS'ta, Enes Koçak'ın (18) parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

SİVAS'ta, Enes Koçak'ın (18) parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Kentte yaşayan Enes Koçak parmağına taktığı yüzük sıkınca acı çekmeye başladı. Koçak, parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Sivas Numune Hastanesi'ne gitti. Hastanede, Enes Koçak'ın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, Koçak'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. 


Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 00:01:04. #1.15#

title