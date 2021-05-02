Son dakika haber | Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Edinilen son dakika haberine göre SİVAS'ta, Enes Koçak'ın (18) parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
SİVAS'ta, Enes Koçak'ın (18) parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Kentte yaşayan Enes Koçak parmağına taktığı yüzük sıkınca acı çekmeye başladı. Koçak, parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Sivas Numune Hastanesi'ne gitti. Hastanede, Enes Koçak'ın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, Koçak'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI