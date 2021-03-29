Son dakika haber: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Son dakika haber: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika haberi: TRABZON'un Araklı ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde ismi açıklanmayan kadının, sağ elindeki parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Parmağı şişmeye başlayıp, yüzüğü çıkarmayı başaramayan kadın, ailesinden yardım istedi. Ailesi de yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye görevlisinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kadın ve ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Son dakika haber: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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