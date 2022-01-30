Son dakika haber: Parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü - Haberler
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Son dakika haber: Parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı, Fatih Yılmaz - Güncel
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Son dakika haber: Parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Son dakika haberi: TOKAT'ın Turhal ilçesinde husumetlisi Coşkun Y. (52) tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayan Reşit Savaş (36), hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde husumetlisi Coşkun Y. (52) tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayan Reşit Savaş (36), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre icradan satın alınan bir ahır nedeniyle aralarında husumet bulunan Reşit Savaş ile ahırın eski sahibi Coşkun Y., parkta karşılaştı. Coşkun Y., üzerinde taşıdığı tabanca ile Savaş'a ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri mermilerden biri başına isabet eden Savaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savaş'ın cansız bedeni otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Coşkun Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Milli, Müftü, Silah, Savaş, Güncel, Haber

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