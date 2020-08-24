Son dakika haber! Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında Bir son dakika haberine göre ANTALYA'daki parkta bir erkeğin genç bir kadını yere yatırarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'daki parkta bir erkeğin genç bir kadını yere yatırarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Mahallesi 2272 sokak içerisinde yer alan bir parkta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, pakta bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı. Yerdeki kadın kendisine vuran kişiye bağırırken, adamın da 'bağırma' diyerek darp etmeye devam ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çevredeki vatandaşların polise haber verdiği ancak ekipler gelmeden erkek ve darp ettiği kadının birlikte olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA