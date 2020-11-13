Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.11.2020 02:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 02:39

Balıkesir'de ana yol üzerinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de ana yol üzerinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 ABG 705 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolunun Kadıköy Mahallesi mevkisinde ana yol üzerinde park halindeki BH 4039 XI (Ukrayna) plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu bölgeye gelen sağlık görevlileri, Seda Senger Ö'nün (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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