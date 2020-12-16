Son dakika haber | Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı

16.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:05
Son dakika haber | Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobili çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobili çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, bulunan araç sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 Aralık tarihinde park halinde bir otomobilin çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde otomobilin M.K. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobilde yapılan aramalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın emniyette yapılan incelemeleri 32 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haber | Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Hayalet gösterge' hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı
"Hayalet gösterge" hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı
Son dakika haberleri: Park halindeki otomobilin motor bölümü yandı
Son dakika haberleri: Park halindeki otomobilin motor bölümü yandı
Kur'an kursundan bilgisayar çalan hırsız yakalandı
Kur'an kursundan bilgisayar çalan hırsız yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:13:50. #1.14#
title