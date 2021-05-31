Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.