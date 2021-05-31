Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

ANTALYA'da park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde bulanan Büyükşehir Belediyesine ait mekanik otoparkta meydana geldi. Park halindeki 35 TE 703 plakalı otomobilden duman çıktığını gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi, otomobil son ön yolcu koltuğunda başlayan yangını, kısa sürede söndürdü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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