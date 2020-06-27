Son dakika haber: Park halindeki otomobil yand Son dakika güncel haberine göre ıMUĞLA'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu. Emek Mahallesi mevkisindeki bir aparmanın önünde park halinde bulunan 48 LB 909 plakalı otomobilde, dün saat 04.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. O anlar ise bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA