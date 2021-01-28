Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
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Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı

28.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:28
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da sokakta park halindeki 10 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da sokakta park halindeki 10 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. İfadelerinde, alkollü oldukları gerekçesiyle olayı hatırlamadıklarını savunup, kısıtlamayı ihlalden toplamda 6 bin 938 lira para cezası uygulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olay anı da güvenlik kamerasınca görüntüledi.

Olay, önceki gece Mehmet Akif Ersoy 3'üncü Cadde'de meydana geldi. Ellerinde bıçak olan 2 kişi, yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Sokakta 10 aracın lastiklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren şüpheliler, kaçtı. Durumu fark eden araç sahipleri, polise haber verdi. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak lastikleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen Hüseyin U. (20) ve Mehmet Ç. (21), suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde, alkollü oldukları gerekçesiyle olayı hatırlamadığını savunup, kısıtlamayı ihlalden toplamda 6 bin 938 lira para cezası uygulanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.OLAY ANI KAMERADA

Bu arada, şüphelilerin araçların lastiklerini patlattığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin yolda yürürken, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesip, ilerlediği, ardından da gözden kaybolduğu görülüyor.


Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheliler, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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