Son dakika haber | Park halindeki araçlara ateş eden zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Park halindeki araçlara ateş eden zanlı yakalandı

Son dakika haber | Park halindeki araçlara ateş eden zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te park halindeki 13 araca havalı tabanca ile ateş ederek zarar veren zanlı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te park halindeki 13 araca havalı tabanca ile ateş ederek zarar veren zanlı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey'in Karataş ve Akkent mahallelerinde park halindeki araçlara havalı tabanca ile ateş ederek zarar veren F.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahsın evinde ve aracında yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli hakkında 13 ayrı mala zarar verme olayıyla ilgili işlem yapıldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Park halindeki araçlara ateş eden zanlı yakalandı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş

 İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title