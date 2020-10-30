Son dakika haber | Paris'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Paris'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

30.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:39
Son dakika haber | Paris'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçaklı tehditte bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçaklı tehditte bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi.

Başkentin 15. bölgesinde, üzerinde 2 bıçak bulunan kişi polise saldırdı. Saldırgan kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bazı medya organları, polisin komşusunun kapısını çalan bıçaklı bir kişiye dair ihbar aldığı için olay yerine gittiğini, bıçaklı kişinin polise saldırmaya çalıştığını bildirdi.

Diğer yandan bazı Fransız basın kuruluşları saldırganın "Allahuekber" diye bağırdığını yazsa da bu iddia doğrulanmadı.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haber | MSB: 1'i Kandil kadrosunda 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | MSB: 1'i Kandil kadrosunda 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Kaan Yildirim Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Paris'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 19:48:24. #1.15#
title