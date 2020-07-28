Son dakika haber | Paris Adliyesinde zanlılara kötü muamele yapıldığı iddia edildi
Son dakika gelişmesine göre Paris Adliyesinin bodrum katındaki hücrelerde, polislerin, 1000'den fazla zanlıya iki yıl boyunca kötü muamele yapıp ırkçı hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.
28.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:04
Paris Adliyesinin bodrum katındaki hücrelerde, polislerin, 1000'den fazla zanlıya iki yıl boyunca kötü muamele yapıp ırkçı hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Streetpress internet sitesinin haberine göre, söz konusu iddianın, bir polis memurunun itirafıyla ortaya çıktığı, bazı polislerin de zanlıların küçük elektronik eşyaları ve paralarını çaldığı öne sürüldü.
Fransız basınındaki haberlerde de olayla ilgili Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) şubat ayında yürüttüğü idari soruşturma kapsamında, bir polisin disiplin kuruluna sevk edileceği, 5 polisin cezalandırılacağı belirtildi.
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Kaynak: AA