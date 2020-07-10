Son dakika haber... Paralimpik tenisçiler Antalya'da kampa girecek
Gelen son dakika haberine göre Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı, normalleşme süreciyle birlikte ilk kampını Antalya'da yapacak.
10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:46
Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı, normalleşme süreciyle birlikte ilk kampını Antalya'da yapacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren milli tenisçilerin 12-17 Temmuz tarihlerinde kampa gireceği ifade edildi.
Antrenörler Ayhan Çelik, Serkan Üstündağ ve Ahmet Otman'ın gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 10 sporcu katılacak.
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Kaynak: AA