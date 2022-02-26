Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı - Haberler

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Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı

Son dakika spor haberine göre Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Caner Aydın, Okçuluk, Spor, Haberler

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