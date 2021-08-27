Son dakika haber... Para halterde Besra Duman bronz madalya kazandı
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Son dakika haber... Para halterde Besra Duman bronz madalya kazandı

Son dakika haber... Para halterde Besra Duman bronz madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman bronz madalya kazandı.

Milli halterci Besra Duman, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye madalya kazandırdı. Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıkan Duman, ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli rakibi Cuijuan Xiao, milli oyuncuyla aynı kilosu kaldırmasına rağmen kilo farkından dolayı gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk'un oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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