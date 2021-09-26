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Son dakika haber: PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİDEN KADIN ÖLDÜ, 6'SI DOKTOR 7 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta hastalığı nedeniyle kesilen parmaklarının pansumanı için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden Hatice Timurkaan'ın (65) ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta hastalığı nedeniyle kesilen parmaklarının pansumanı için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden Hatice Timurkaan'ın (65) ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyabet hastası Hatice Timurkaan'ın sol ayağının 2 parmağı, hastalığına bağlı olarak 29 Ekim 2018 yılında bir özel hastanede kesildi. Timurkaan, 3 Kasım'da da pansuman için başka bir özel hastaneye gitti. İddiaya göre, burada enfeksiyon tespit edilince yoğun bakıma alındı ancak 10 Aralık'ta hayatını kaybetti. Timurkaan'ın ölümünün ardından İstanbul'da yaşayan kızı diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin ölümünde doktorların ve hastane yönetiminin ihmali olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hatice Timurkaan'ın ilk gittiği özel hastanede parmaklarını kesen Ortopedi Uzmanı Dr. Ali E. (66) ile hayatını kaybettiği hastanenin yönetim kurulu başkanı Hasan Arif S. (51), hastane başhekimi Dr. Yavuz Kemal Y. (53), Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil K. (43), Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ramazan D. (49), Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı Dr. İsmail Y. (44) ile Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Servet Y. (44) hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, ifadelerinde Hatice Timurkaan'a günün şartlarında uygulanması gereken tüm tıbbi müdahale ve tedavilerin yapıldığını, ölümde hem kendilerinin hem de hastanenin bir ihmali olmadığını iddia etti.

Soruşturma sürürken, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'nci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapor, savcılığa gönderildi. Raporda, Hatice Timurkaan'a hastanede yapılan uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu ancak hastanın vefat ettiği zaman yeniden canlandırma işlemi sırasında yoğun bakım ünitesinde görevli doktorun hastanede olmamasının tıp kurallarına göre hatalı olduğu belirtilerek, bu tıbbi hatanın kişinin ölümüyle illiyetinin bulunmadığı kaydedildi. Cennet Taşdemir'in talebi üzerine de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından bir rapor düzenlendi. Bu raporda da şüphelilerin kusurların bulunduğu belirtildi.

RAPORLAR ÇELİŞKİLİ

Soruşturma sonunda savcı ise Ali E., Hasan Arif S., Yavuz Kemal Y., Halil K., Ramazan D., İsmail Y. ve Servet Y. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, her iki rapor arasında çelişki olduğu, bu çelişkinin mahkeme tarafından yapılacak yargılama sonucunda giderilebileceği, şüpheliler hakkında dava açmayı gerektirir yeterli delil ve şüphenin bulunduğu belirtildi. İddianame, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Timurkaan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması aralık ayında görülecek.

'5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTIK'

Hatice Timurkaan'ın kızı Cennet Taşdemir, en başından beri annesinin ölümünde doktorlar ile hastanenin ihmali olduğunu dile getirdiklerini, 2 yılı aşkın süredir verdikleri mücadelenin sonunda dava açıldığını belirtti. Davanın takipçisi olacağını ve her duruşmasına katılacağını belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"Anneme pansuman yapılırken hastane enfeksiyonu bulaştırıldığını, tedavisine geç başlandığını, daha sonra yanlış teşhis nedeniyle bacağının kesildiğini ama bu bacağı kesme operasyonunu da o hastanede olan resmi kayıtlı bir doktor tarafından değil de başka bir doktor tarafından yapıldığını, bizden izin alınmadığını, en son 3'üncü derecede yoğun bakımda yatarken annemin vefatı sırasında başında bir doktorun olmadığını, nöbetçi doktorun saat 24.00 civarında orayı terk ettiğini, annem fenalaşınca hemşirelerin çağırmasına rağmen gelmediğini ve bize annemin vefatından saatler sonra haber verildiğini artık ispat etmiş bulunuyoruz. Bizim davamız, bir doktorun diğer doktorlara karşı açmış olduğu emsal bir dava. Taksirle adam öldürmekten hastane sahibi ve 6 doktor hakkında açılan davanın her duruşmasına katılacağım. Hakim karşısında onlara soru sormak istiyorum ve verecekleri cevapları çok merak ediyorum. Bizim gibi yüreği yananlara emsal teşkil edeceği için davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu vatandaşların futbol topu gibi oynadıkları annemin kıyafetlerini hala kokusu gitmesin diyerek yıkamadık. Ceza davamız dışında açılmış bir de 5 milyon liralık tazminat davamız var. Bu tazminat davasının sonucu da Türkiye'de yaşanan birçok vakalar için emsal teşkil edecek."

Son dakika haber: PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİDEN KADIN ÖLDÜ, 6'SI DOKTOR 7 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Son dakika haber: PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİDEN KADIN ÖLDÜ, 6'SI DOKTOR 7 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Son dakika haber: PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİDEN KADIN ÖLDÜ, 6'SI DOKTOR 7 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Son dakika haber: PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİDEN KADIN ÖLDÜ, 6'SI DOKTOR 7 KİŞİYE DAVA AÇILDI
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