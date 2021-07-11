Son dakika haber! Pandemide sıkılan çocuklar şenlikte stres attı
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Son dakika haber! Pandemide sıkılan çocuklar şenlikte stres attı

Son dakika haber! Pandemide sıkılan çocuklar şenlikte stres attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Gölbaşı Belediyesi Çocuk Yaz Şenliğine, çocuk ve büyüklerin ilgisi yoğun oldu.

Gölbaşı Belediyesi Çocuk Yaz Şenliğine, çocuk ve büyüklerin ilgisi yoğun oldu. Pandemi sürecinde evlerinde sıkılan çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi. Gölbaşı Şehir Parkı'nda gerçekleşen şenlik palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileriyle devam etti. Şenlik açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklara pandemi sonrası için etkinliklerde buluşmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Yaz Şenliği'ne çocuklar ve veliler tarafından yoğun katılım gerçekleşti. Gölbaşı Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileri gerçekleşti. Alanda bulunan hediye standında çocuklara puzzle, boyama kitabı dağıtılırken pamuk şeker standında kuyruk oluştu.

Şenlik alanına ziyaret gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Salgınla beraber çocuklara elimizden gelen her şeyi yaptık. Salgın sürecinde de çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gölbaşı'nda salgın nedeni ile esnafımıza, resmi kurumlara, okullara desteği sağladık. 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta belediye olarak etkinliklerimizi devam ettirdik. Okulların kapanmasıyla Çocuk Yaz Şenliğini tekrar yapma kararı aldık. Çocuklar için bir karne hediyesi olmasını istedik ve salgının hafiflemesiyle çocukları eğlendirmek istedik. Salgının bitmesiyle etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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