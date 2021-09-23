Son dakika haber! Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına adli kontrol - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına adli kontrol

Son dakika habere göre Samsun'da pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve siber polisinin takibi sonucu yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve siber polisinin takibi sonucu yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını bilgisini aldı. Siber polisi bir ay süren takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Y.E.P. adlı genci yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.E.P.'nin evinde ve aracın da yapılan aramalarda 200'e yakın kullanılmaya hazır başka şahıslar üzerine açılmış telefon hattı ve çok sayıda başka kişiler adına açılmış banka kartları ele geçirdi. Ayrıca dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.E.P. Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye zevk edilen Y.A.P. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Balotelli Mesut Özil Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına adli kontrol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:27:27. #1.17#