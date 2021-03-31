Son dakika haber: Pandemide evden çıkamayan çocukları mutlu ettiler

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve pandemi döneminde evden çıkamayan çocuklara oyuncak kiti dağıtıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve pandemi döneminde evden çıkamayan çocuklara oyuncak kiti dağıtıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve pandemi döneminde evden çıkamayan çocuklar için Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi harekete geçti. Ekipler, 7-12 yaş grubundaki çocuklar için içerisinde tangram, puzzle, kurşun kalem, kalem açacağı, boyama kalemi, resim kalemi, pastel boya kalemleri, kelime öğrenme seti ve hikaye kitabının yer aldığı bir kit hazırladı. Daha sonra ekipler, kapı kapı gezip çocuklara oyuncak kitlerinden hediye ederek mutlu olmalarını sağladı.

Öte yandan hediye edilen oyuncak kitleri ile çocukların evlerinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı