Son dakika haber: Pandemide "duygusal iyileşme ve iyileştirme sohbetleri" başlıyor
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Son dakika haber: Pandemide "duygusal iyileşme ve iyileştirme sohbetleri" başlıyor

Son dakika habere göre Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) iş birliğinde pandemi sürecinin etkileri üzerine "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" yapılacak.

Son dakika haber: Pandemide
23.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:10

Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) iş birliğinde pandemi sürecinin etkileri üzerine "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" yapılacak.

GEDA açıklamasına göre, söz konusu paydaşlarca Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi projesi kapsamında, pandemi sürecinden en çok etkilenen bölgelerin kadın, çocuk ve gençlerine psiko-sosyal destek vermek amacıyla GEDA ile iş birliği yapıldı.

Bu kapsamda, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere yönelik online "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ile Madalyon Psikiyatri Merkezi uzmanları tarafından verilecek seminerlerin ilk aşaması 5 gün sürecek.

Türkiye'deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli kadınlar arasında sosyal uyumun desteklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında, çocuklukta yaşanan duygusal ihmal konusuna dikkat çekmek için 2017 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok anne ve eğitmenle birlikte sahada seminerler düzenleyen GEDA'nın desteğiyle 23, 26, 29 haziran,1 ve 3 temmuz tarihlerinde 5 farklı oturum düzenlenecek.

Bu tarihlerde, ÇATOM'lar, Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenler için Duygusal İyileştirme Sohbetleri gerçekleştirilecek.

Kadınlar pandemi sürecinde de yalnız kalmayacak

Söz konusu program, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan kadınların sorunlarının farkına varmalarına, sorunların çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda pandemi sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı artışları dikkate alınarak, çocuk sağlığı, çocukların beslenmesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişim süreçleri, anne ve çocuk iletişimi, pandemi sürecinde artan ihmal ve istismar, ebeveynler için iş ve ev yaşantısının dengelenmesi, ev içi iletişim ve kendine değer verme konu başlıkları ile ilgili katılımcılar bilgilendirilecek.

İlk aşamada, ÇATOM'lar, Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere online seminerler verilecek. Böylece sorumlu ve eğitmenler sahada birebir iletişimde oldukları kadın, çocuk ve gençlere duygusal iyileşme ve iyileştirme konusunda destek olup bu süreçte onları yalnız bırakmayacak.

25 sorumlu ve 45 eğitmen

Söz konusu seminerlerde, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Elif Nur Özmert, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmihan Artan, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, Madalyon Psikiyatri Merkezi Eğitim Psikolojisi Uzmanı Nil Ateşoğlu ve Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan sosyal girişim Awen For US eğitmeni ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Sevgi Kesim Güven konuşmacı olarak yer alacak.

Online seminerlerin ikinci aşamasında söz konusu merkezlerdeki kadın, çocuk ve gençlerle, alanında uzman isimler bir araya gelerek sohbetler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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