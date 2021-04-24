Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada
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Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Pandemi kurallarını yok saydılar.

Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma yasağına uymayarak bir diskoda toplanan gençler, pandemi kurallarını hiçe saydı. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi. Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Yasakları çiğnedikleri ile kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti.

Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada
Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada
Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada
Son dakika haber! Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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