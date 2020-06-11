Son dakika haber: 'Pandemi' fatihlerine teşekkür Son dakika haberi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2.5 aylık salgın döneminde 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeliyle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2.5 aylık salgın döneminde 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeliyle bir araya geldi. Dünyanın Covid-19 ile çok çetin bir sınavdan geçtiğini, Türkiye'nin uyguladığı tedbir ve izlediği yöntemlerde en iyi notu alan ülke olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Virüsün etkileri eğer Bursa'da biraz daha az görüldüyse, bunda önemli oranda pay sahibisiniz. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah, verdiğiniz hizmetin karşılığını maddi ve manevi olarak fazlasıyla alırsınız" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, korona virüs döneminde canını dişine takan, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, ekmek, mutfak ve temizlik malzemeleri, pazar filesi götüren Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. Salgın günlerinin fatihleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait meclis toplantı salonunda buluşan Başkan Aktaş, personelden 2.5 aylık süreçte yaşadıkları ilginç hatıraları da dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya ve Türkiye'nin salgın ile olağanüstü bir durum yaşadığını vurguladı. 13 Mart tarihinde başlayan ve yaklaşık 2,5 ay süren zor dönemi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyelerinin gücünü arkalarında hissederek üstün gayretle tamamladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, virüsün Bursa yenilgisinde belediye personelinin büyük emeğinin bulunduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde' sürdürülen çalışmalar kapsamında 87 bin 978 haneye gıda, 50 bin 580 haneye hijyen kolisi, 46 bin 704 haneye de pazar filesi verildiğini vurgulayarak, "Toplamda 185 bin 562 ailenin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 1 milyon 440 bin adet ekmek kuponu dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

505 personel sahada

Yardımlarla ilgili başvuruların online sistem üzerinden 20 Mart tarihi itibariyle başladığını kaydeden Başkan Aktaş, "Dağıtımlarda 150, başvuru ve kayıt sürecinde ise 355 personel ile hizmet verdik. Sahada 'başta Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekibi olmak üzere' Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeliyle süreç yürütüldü" şeklinde konuştu.

88 bin 97 kişiye sıcak yemek

Kayıt ve başvuru sürecinde ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Yerel Gündem Şube Müdürlüğü'nden personel desteği alındığını söyleyen Başkan Aktaş, "Ayrıca 22 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında, 65 yaş üstü olup da yalnız yaşayan ve yemek yapamayan ihtiyaç sahibi 88 bin 97 kişiye yönelik 'online sistem üzerinden alınan talepler doğrultusunda' sıcak yemek hizmeti verildi. Bu işlemde de 60 personelimiz görev yaptı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA