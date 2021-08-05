Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha
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Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha Pamukkale Belediyesi, orman yangınlarının olduğu bölgelere yardım göndermeye devam ediyor.

- Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, orman yangınlarının olduğu bölgelere yardım göndermeye devam ediyor. Daha önce Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Köyceğiz ilçelerine gönderilen yardımlar bu kez Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Yürekleri dağlayan orman yangınları ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesinin yardım çalışmaları devam ediyor. İlk yangının meydana geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde insani malzemeleri anında gönderen Pamukkale Belediyesi, "Haydi Pamukkale Yangın Bölgelerine Destek Olmaya" ve "Haydi Pamukkale Can Dostlarımız İçin Tıbbi malzeme ve Mama Desteği" adlarıyla iki kampanya düzenlemişti. Bu kampanya çerçevesinde vatandaşların malzemeleri evlerinden alınıp, yangın bölgelerine sevk ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Köyceğiz ilçesine de insani yardım malzemeleri gönderilmişti. Bu kez yine orman yangınının meydana geldiği noktalardan olan Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi için malzemeler hazırlandı. Pamukkale Belediyesi ekipleri içinde yatak, yorgan, battaniye, tıbbi malzeme, su, kuru gıda, kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri, iş eldiveni, temizlik maddeleri, ilaç, kedi köpek mamaları ve büyükbaş hayvanlar için yemin yer aldığı aracı yangın bölgesine gönderdi. Devam eden kampanyalar çerçevesinde toplanacak olan malzemeler ihtiyaç olan bölgeye gönderilmeye devam edecek.

"Vatandaşlarımıza teşekkür ederim"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, orman yangınlarının herkesin yüreğini dağladığını ifade ederek, "Maalesef ülkemizin birçok ilinde ormanlarımız yanıyor. Ormanlarla birlikte ciğerimiz de yanıyor. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşlarımızın yanında olup gereken müdahaleyi yapıyor. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak gerekli olan noktalara vatandaşlarımızın destekleriyle insani yardım malzemeleri ve can dostlarımız olan canlılara mama gibi malzemeleri gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız ihtiyaç olunan malzemeleri temin ederek bağışlıyor. Bizler de bu malzemeleri gerekli olan noktalara ulaştırıyoruz. Bu gibi zor zamanlarda milletimiz el ele vererek dayanışma örneği gösteriyor" dedi.

Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha
Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha
Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha
Son dakika haber: Pamukkale'den yangın bölgelerine bir destek daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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