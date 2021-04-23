Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
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Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu

Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Pamukkale'de doyasıya yaşandı.

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Pamukkale'de doyasıya yaşandı.

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleceğimizin teminatı olan çocuklara sürpriz yaptı. Türk bayrakları ile süslenen araçlardan oluşan konvoy ilçenin tüm mahallelerinde dolaşarak ilçede bayram coşkusunu yaşattı. Çocuk şarkılarının çalındığı konvoy ilçenin 61 mahallesinde gün boyu dolaşarak Pamukkaleli çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Dünyada tek olduğunu ifade ederek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak bu günü dünya çocuklarına armağan etti. Bir asrı aşkın süredir kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 2 yıldır pandemi nedeniyle buruk bir şekilde geçiriyoruz. Biz sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için konvoylar oluşturduk. Çocuk şarkılarıyla birlikte tüm ilçemizde 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşadık. Umarım korona virüs pandemisi bir an önce sona erer ve bundan sonraki bayramlarımızı kucaklaşarak yaşarız. Bir kez daha tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu
Son dakika haber! Pamukkale'de 23 Nisan konvoyu 61 mahallede çocukların bayram sevincine ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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