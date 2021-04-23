Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Güncel

Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı Başkan Örki;

Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı

Başkan Örki; "En kısa sürede, tüm çocuklarımızla kutladığımız 23 Nisanlara umut ediyoruz"

DENİZLİ - Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Pamukkale'de çok farklı yaşanıyor. "23 Nisan Dünya'nın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel" sloganıyla Pamukkaleli çocuklar bayram şarkılarını ve şiirlerini okuyarak birbirinden güzel hediyelere ulaştı.

Korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da farklı kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi de salgının devam ettiği bu süreçte, "23 Nisan Dünya'nın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel" sloganıyla evlerdeki 23 Nisan coşkusunu tüm ilçeyle paylaşıyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan 6-13 yaş arası çocuklar, 23 Nisan içerikli şiir ya da şarkıyı videoya çekerek, ilgili telefona göndererek bayram coşkusunu yaşadı. Yüzlerce çocuk dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiir ya da şarkılarını söyleyip bayram sevincini yaşadı. Pamukkale Belediyesi, hiçbir çocuğu ayırmadan yüzlerce çocuğa birbirinden değerli hediyeler verdi. Videolarını gönderen tüm çocuklara içinde Türk bayrağı, satranç takımı, maske, boyama kitabı, boya kalemi, şapka, saat ve anahtarlıktan oluşan hediye paketlerini ulaştırdı.

"Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Bu arada 23 Nisan 2013 yılında dünyaya gelen Deniz Nur Çeliktaş'ın doğum günü için Pamukkale Belediyesi sürpriz yaptı. Minik kızın doğum günü için pasta götüren Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri Deniz Nur'un yüzünü güldürdü. Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı. Deniz Nur Çelik'e 23 Nisan hediyeleri de verildi. "Korona virüs nedeniyle bu bayramı mecburen farklı kutluyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Pamukkaleli çocuklarımızla birlikte her evden yükselen şiir ve şarkı sesleriyle kutlamak istedik. Çocuklarımızın bizlere gönderdiği videolarla, ilçemizdeki her eve konuk olmuş gibi hissettik. Her video ile salgının olumsuzluğuna inat evlerimizin çocuklarımızla daha güzel olduğunu görmüş olduk. İnşallah hep birlikte korona virüs ile verilen mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak zafere ulaşacağız. Bu şekilde olumsuz sürecin en kısa sürede bitip, tüm çocuklarımızla el ele tutuşarak, oyunlar oynayarak kutladığımız 23 Nisanlara kavuşabilmeyi umut ediyoruz. Başta Pamukkaleli çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son dakika haberi: Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:24:03. #1.14#

title