Son dakika haber! Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına alındı

Bir son dakika haberine göre Bursa'da akşam saatlerinde başlayan palet fabrikası yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan palet fabrikası yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Gökçe Mahallesi yolu üzerinde bulunan palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 20.00 sıralarında çıkan yangına 20 itfaiye aracı ve 50 personel müdahale ederken, yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünü saran yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı