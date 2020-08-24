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Son dakika haber: Palandöken: "Yaraların sarılacağından şüphemiz yok"

Son dakika haberleri... TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Giresun, Samsun, Rize, Ordu, Artvin illerinde ve bu illere bağlı birçok ilçede meydana gelen sel felaketinin açtığı yaraların devletin büyük desteği ile kısa sürede sarılacağını söyledi.

Son dakika haber: Palandöken:
24.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:00

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Giresun, Samsun, Rize, Ordu, Artvin illerinde ve bu illere bağlı birçok ilçede meydana gelen sel felaketinin açtığı yaraların devletin büyük desteği ile kısa sürede sarılacağını söyledi.

Giresun, Samsun, Rize, Ordu, Artvin illerinde ve bu illere bağlı birçok ilçede meydana gelen sel felaketinin açtığı yaraların devletin büyük desteği ile kısa sürede sarılacağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Başta Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yayladere ilçeleri ile bölge illerimizde Samsun'un Çarşamba, Terme ilçeleri ile Rize ve Artvin illerindeki sel felaketini yakından takip ediyoruz. Konuyla ilgili olarak Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ve diğer birlik başkanlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Devletimizin şefkatli eli bölgede halkımızın yanında. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bölgede devletimizi tüm varlığı ile temsil etmektedirler. Devletimizin desteği ile giden mallar mutlaka yerine gelecek ve yaralar sarılacaktır. Ancak en büyük acımız sel felaketinde yaşanan can kayıplarıdır. Bundan sonra en büyük beklentimiz yeni can kayıpları olmadan yaraların kısa sürede sarılmasıdır" ifadesini kullandı. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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