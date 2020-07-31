HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: Palandöken: "Vatandaşın ikinci el konuta olan talebi arttı"

Son dakika habere göre Haziran ayında konut kredi faizlerinin düşürülmesiyle birlikte özellikle ikinci el konut satışlarında büyük bir patlama yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi ile Haziran ayında konut satışları önceki yıla...

Son dakika haber: Palandöken:
31.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:24

Haziran ayında konut kredi faizlerinin düşürülmesiyle birlikte özellikle ikinci el konut satışlarında büyük bir patlama yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi ile Haziran ayında konut satışları önceki yıla göre yüzde 209 arttı. Haziran'da satılan konutların yüzde 68'i ikinci el konutlar oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 245 artarak 131 bin 380 oldu" dedi.

Konuttaki faiz indirimlerinin karşılık bulabilmesi için konut fiyatlarının düşmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konut alımlarında bankalar tarafından başlatılan düşük faizli kredi imkanı konut almak isteyen vatandaşlar için pahalıya patlamamalı. Ucuz krediden faydalanarak konut fiyatlarını fahiş oranlarda artıranlara fırsat verilmemeli. Özellikle ikinci el konutlarda büyük bir artış gösteren fiyatlar bir an önce normale dönmeli. Çünkü bu artış adeta sabun köpüğünü andırıyor. Nitekim ikinci el konut satışlarında bankalar tarafından uygulanan faiz indirimleri cazibesini kaybetmeye başladı. Temmuz ayının ortasından itibaren bankaların ikinci el konutlar için uyguladığı vade oranı 0.74'ten 0.79'lara çıkarıldı. Geri ödemesiz dönem ile kredilerin süresi aşağı çekildi" diye konuştu.

Bankaların konut kredisindeki faiz oranlarında ani değişimlere gitmesi nedeniyle vatandaşın zaman zaman güven problemi yaşadığını belirten Palandöken, "Bankaların konut kredi faiz oranlarındaki ani değişimleri dolayısıyla konut almak isteyen vatandaşlar çekince ve güven problemi yaşıyor. Bankalar düşük faiz oranlarındaki istikrarı korumalı. Vatandaşa güven vermeli. Öte yandan mülk sahipleri ve firmalar da elini taşın altına koymalı. Piyasanın al üst olmaması için konut fiyatlarındaki artış dengelenmeli. Bankaların yaptığı faiz indirimine destek olarak mülk sahipleri ve firmalar da konut fiyatlarında makul oranlarda indirime gitmeli. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat oluşturmak ve piyasaları harekete geçirmek için kampanyalar düzenlenmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı Güncel
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Genç kızları taciz eden şüpheliyi polisler yakaladı
Genç kızları taciz eden şüpheliyi polisler yakaladı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ali Sunal Hazal Kaya Kerem Bursin
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Palandöken: "Vatandaşın ikinci el konuta olan talebi arttı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 10:33:10. #1.15#
title