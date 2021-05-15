Son dakika haber | Pakistanlı bakanlardan İsrail'in saldırılarına tepki
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Son dakika haber | Pakistanlı bakanlardan İsrail'in saldırılarına tepki

Son dakika haber | Pakistanlı bakanlardan İsrail'in saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Pakistanlı bakanlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Pakistanlı bakanlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgede yaşananları çatışma olarak nitelemesine itiraz ederek "Bu bir çatışma değil, işgal gücü tarafından işlenen bir katliamdır." ifadelerini kullandı.

Mazari, BM'nin Filistin halkını İsrail'in devlet terörizmine karşı korumak için sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise baskı altındaki Filistinlilere yönelik devam eden İsrail şiddetinden ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Ahmed, İsrail'in masum ve silahsız Filistinlilere yönelik saldırganlığını durdurma sorumluluğunun, uluslararası topluma ait olduğunu vurguladı.???????

"Filistin ile omuz omuzayız" vurgusu

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Mevlana Tahir Eşrefi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Mahmud el-Habbaş ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın baskı altındaki Filistin halkı ile omuz omuza durduğunu söyledi.

Eşrefi, İsrail'in zalimliklerini kınayarak Filistin meselesinin çözümü için İslam ümmeti arasında birlik olması ve İslam ümmetinin Filistin halkına tam destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Mahmud el-Habbaş ise Pakistan'ın Filistin davasına verdiği kararlı desteğe teşekkür ederek uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına karşı bir an önce adım atması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulunmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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