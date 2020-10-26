Son dakika haber... Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosundan Fransa'ya kınama

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'da federal parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis ile üst kanadı Senato, "küfür içeren" karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı "nefret dolu" açıklamalarını oy birliği ile kınadı.

Pakistan'da federal parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis ile üst kanadı Senato, "küfür içeren" karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı "nefret dolu" açıklamalarını oy birliği ile kınadı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis'in oy birliğiyle aldığı karar metninde, Fransa'da "küfür içeren" karikatürlerin yeniden yayınlanmasına, İsveç ve Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığına işaret edilerek, dünyanın bazı yerlerinde İslamofobik eylemlerin yeniden canlanmasının kınandığı vurgulandı.

Kararda, Ulusal Meclis'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi liderlerin son derece rahatsızlık verici açıklamaları ve "nefret çığırtkanlığı" konusunda ciddi endişe duyulduğu ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam peygamberlerine hakaret edilmesinin tartışmasız bir şekilde kınandığı kaydedildi.

Ulusal Meclis'in kararında, hükümetten, Pakistan'ın Paris Büyükelçisi'ni geri çağırması, 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak belirlenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile birlikte çalışılması talep edildi.

İİT Genel Genel Sekreteri'nden konunun takip edilerek İslam ülkelerinden ortak bir tavır sergilemeleri için gerekli önlemleri almasının istendiği kararda, Birleşmiş Milletler'e (BM) dinler arası uyum için küresel bir diyalog başlatması ve yükselen İslamofobiye karşı durması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Federal Parlamento'nun üst kanadı Senato'da da benzer bir karar alınırken, söz konusu "aşağılık" hadiselerle ilgili endişeli olunduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı