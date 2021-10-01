Son dakika haber! Pakistan, terör örgütü TTP'nin bazı gruplarıyla silahsızlandırma ile ilgili görüşüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Pakistan, terör örgütü TTP'nin bazı gruplarıyla silahsızlandırma ile ilgili görüşüyor

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Pakistan, terör örgütü TTP'nin bazı gruplarıyla silahsızlandırma ile ilgili görüşüyor

Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) bazı gruplarıyla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) bazı gruplarıyla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Başbakan Han, TRT World'e verdiği mülakatta, TTP bünyesinde çok farklı grupların olduğunu ve bunlardan bazılarının hükümetle barış ve uzlaşma için görüşmek istediklerini belirtti.

Han, bu gruplardan bazılarıyla İslamabad yönetimi arasında silah bırakmaya dair görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, görüşmelerin Afganistan'da gerçekleşmesi anlamında Afgan Talibanı'nın da bu sürece yardımcı olduğunu dile getirdi.

Silahsızlandırmaya ilişkin görüşmelerin başarılı olması halinde hükümetin af çıkaracağına ve sonra bu kişilerin normal vatandaş olacağına işaret eden Han, TTP ile bir tür anlaşmanın gerçekleşmesini umduğunu vurguladı.

Han, askeri çözümlere inanmadığını belirterek, daima siyasi diyaloğun ileriye hareket etmek için tek yol olduğunu savunduğunu kaydetti.

TTP'ye af meselesi bir süredir gündemde

11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Arif Alvi suça bulaşmayan, silahını teslim eden ve Pakistan anayasasına bağlı kalmayı kabul eden TTP mensuplarına İslamabad'ın af verebileceğini söylemişti.

15 Eylül'de ise Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, TTP mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını kaydetmişti.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Afgan Talibanı'nın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

Pakistan ayrıca uzun bir süredir Hint ve eski Afgan istihbaratını TTP'ye ve Belucistan'daki isyancılara finans sağlamakla suçluyordu. Eski Afgan hükümeti, Pakistan'ın bu iddialarını kabul etmemiş ve İslamabad'ı Afgan Talibanı'nı himaye etmekle suçlamıştı. Yeni Delhi yönetimi de ayrıca Pakistan'ın söz konusu iddialarını reddediyor.

2007'de kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Fahrettin Koca Mustafa Şentop Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Muslera Mustafa Denizli Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Angela Merkel Mehmet Kasapoğlu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Pakistan, terör örgütü TTP'nin bazı gruplarıyla silahsızlandırma ile ilgili görüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:34:53. #1.11#