Son dakika haber... Pakistan ordusu teröristlerin kaçırdığı 5 işçiyi operasyonla kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Pakistan ordusu teröristlerin kaçırdığı 5 işçiyi operasyonla kurtardı

Son dakika haber... Pakistan ordusu teröristlerin kaçırdığı 5 işçiyi operasyonla kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Pakistan ordusunun 26 Haziran'da teröristler tarafından kaçırılan 5 işçiyi kurtardığı bildirildi.

Pakistan ordusunun 26 Haziran'da teröristler tarafından kaçırılan 5 işçiyi kurtardığı bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 26 Haziran'da Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde baz istasyonu inşasında çalışan 16 işçinin teröristler tarafından kaçırıldığı, 27 Haziran'da 10 işçinin serbest bırakıldığı ve birinin de cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin elinde tuttuğu 5 işçiyi kurtarmak için operasyon düzenlendiği ve bu kişilerin kurtarıldığı aktarıldı.

13 Temmuz'da söz konusu operasyon devam ederken teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Pakistan ordusu teröristlerin kaçırdığı 5 işçiyi operasyonla kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:27:49. #1.14#

title