Son dakika haber... Pakistan ordusu teröristlerin kaçırdığı 5 işçiyi operasyonla kurtardı

Son dakika gündem haberi... Pakistan ordusunun 26 Haziran'da teröristler tarafından kaçırılan 5 işçiyi kurtardığı bildirildi.

Pakistan ordusunun 26 Haziran'da teröristler tarafından kaçırılan 5 işçiyi kurtardığı bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 26 Haziran'da Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde baz istasyonu inşasında çalışan 16 işçinin teröristler tarafından kaçırıldığı, 27 Haziran'da 10 işçinin serbest bırakıldığı ve birinin de cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin elinde tuttuğu 5 işçiyi kurtarmak için operasyon düzenlendiği ve bu kişilerin kurtarıldığı aktarıldı.

13 Temmuz'da söz konusu operasyon devam ederken teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı