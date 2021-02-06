Son dakika haber | Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haber | Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:44
Son dakika haber | Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika habere göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1286 vakayla ülkedeki toplam sayı 553 bin 128'e yükseldi. Son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 914'e, iyileşenlerin sayısı ise 508 bin 700'e çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 156 artarak 1 milyon 147 bin 10'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artışla 31 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı 12 bin 204 artışla 939 bin 184'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 238 bin 721'e ulaştı.

Bugün 1692 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 186 bin 970, aktif vaka sayısı 50 bin 894 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 857'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 279 artarak 404 bin 650'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 94 artışla 6 bin 389'a yükseldi.

Son bir günde 72 bin 359 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 4 bin 399 kişi taburcu edildi, 815 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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