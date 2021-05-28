Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor.

İslamabad İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Taşrif Numan Afridi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkenti çevreleyen Margala Tepeleri Milli Parkı'nda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Afridi, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilemediğini, bununla birlikte artan sıcakların etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yerleşim yerlerine yakın alanlarda başlayan yangının büyümesinden endişe ediliyor.

İslamabad'da birkaç gündür sıcaklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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