Son dakika haber: Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde, iktidar partisi adayı Mahmud cumhurbaşkanı oldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Sultan Mahmud, cumhurbaşkanı seçildi.
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Sultan Mahmud, cumhurbaşkanı seçildi.
Yerel basındaki haberlere göre, 53 sandalyeli Yasama Meclisindeki oylamada 34 oy alan Mahmud, AJK'nin 28. cumhurbaşkanı oldu.
Muhalefet partilerinin ortak adayı Mian Abdul Vahid ise 16 oy alabildi.
Mahmud, AJK Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han'dan görevi 24 Ağustos'ta devralacak.
Pakistan'ın AJK bölgesinde 25 Temmuz'da düzenlenen Yasama Meclisi seçimlerini Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğindeki PTI kazanmıştı.???????
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı