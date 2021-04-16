Son dakika haber... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 364 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 745 bin 182'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 110 artışla 15 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı 650 bin 775'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 363 artarak 1 milyon 594 bin 722'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 43 bin 196'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 975 artarak 1 milyon 444 bin 229'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 551 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 370 bin 528'e yükseldi.

Bugün 1524 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 350 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1365'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 532 artarak 526 bin 829'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 46 artışla 9 bin 605'e yükseldi.

Son bir günde 84 bin 58 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 184 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 670 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı