Son dakika haber | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberlerine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 183 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 543 bin 214'e yükseldi. Son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 623'e ve iyileşenlerin sayısı 498 bin 152'ye çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 518 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Endonezya'da, toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 313'e ulaştı.

Ülkede 10 bin 242 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 862 bin 502 oldu.

Son 24 saatte 210 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 728'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 728 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, toplam vaka sayısı 209 bin 661'e yükseldi.

Bugün 3 bin 805 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 161 bin 527, aktif vaka sayısı ise 47 bin 388 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 345 artarak 388 bin 15'e, virüse bağlı can kaybı 91 artışla 5 bin 701'e yükseldi.

Son bir günde 83 bin 538 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 974 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı