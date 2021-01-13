Son dakika haber! Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu: (1)
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Son dakika haber! Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu: (1)

13.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:30
Son dakika haber! Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu: (1)

Son dakika gündem haberi... Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü iş birliğini yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü iş birliğini yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti.

Bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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